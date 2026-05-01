透け＆ひびきにくく涼しい。プラスサイズ向け下着専門店が新作をリリース！

いずみが展開するプラスサイズ向け下着ブランド「Glamour Princess（グラマープリンセス）」は、人気シリーズである「Zero Fit Cool（ゼロフィットクール）」と「ワイヤーで支えるキャミ」から夏にぴったりの新作を発売。

さらに、定番シリーズの「美胸キーパーグランリフト」と「美胸キーパー3/4カップブラ」から新作・増産商品を、2026年春夏の新作第二弾として発売します。

■第二弾ラインナップ

【4/16 発売】

・Zero Fit Cool_90627

【4/30 発売】

・ワイヤーで支えるキャミ_90625

【5/7 発売】

・美胸キーパーグランリフト_90553

・美胸キーパーグランリフトペアショーツ深ばきタイプ_90554

・美胸キーパーグランリフトペアショーツ浅ばきタイプ_90555

【5/14 発売】

・美胸キーパー3/4カップブラ_90379

・美胸キーパー3/4カップブラペアショーツ_90380

◇【4/16 発売】Zero Fit Cool_90627

人気の「Zero Fit Cool（ゼロフィットクール）」をアップデート！

通気性の良いスペイサー素材や空気が通りやすい構造でムレを軽減し、暑い夏でもサラッと快適。

「バストトップが気になる」というユーザーの声を受けてポケット＆パッド付きに改良しました。

さらに、E85〜G95までだったサイズ展開をC85〜H105までに拡大しています。

バストと背中の段差が目立たないような仕様で、洋服にひびきにくくキレイなシルエットに導きます。

販売中の「ストラップレスハーフカップブラ_90500」と同色展開のため、ショーツやガードルショーツは既存商品とお揃いにできます。

●Zero Fit Cool_90627

カラー：ピンクベージュ/ベージュ/ブラック

サイズ：C85〜H105

価格：C〜Eカップ 7,150円/ F〜Hカップ 7,700円

◇【4/30 発売】ワイヤーで支えるキャミ_90625

ファンの多い「ワイヤーで支えるキャミ」から接触冷感タイプが新登場。

内蔵したワイヤー入りのカップがバストをしっかり支えてくれて、洋服のシルエットを美しく整えます。

インナーとして重宝するシンプルなデザインだから、1枚持っておくと間違いなし！

こなれ感のあるダブルストラップは3way仕様。

その日のスタイリングや気分に合わせて付け替えることが可能です。

さらに、6Lまでだったサイズ展開を8Lまで拡大。

こちらの商品もこれまで以上に多くの人に手に取ってもらえるようになりました。

●ワイヤーで支えるキャミ_90625

カラー：アイボリー/ブラック

サイズ：3L〜8L

価格：3L〜5L 6,050円/ 6L〜8L 6,600円

◇【5/7 発売】美胸キーパーグランリフト_90553

D〜Jカップまで、アンダーは140までを展開するレースデザインの「美胸キーパーグランリフト」には新たにグリーンが仲間入り。人気のブラックも増産します。

「美胸キーパーグランリフト」は、「ミケぽちゃ※さんたちの願いを叶えたい！」という思いから開発された、ホールド力と安定感のあるワイヤーブラ。

約1年間の開発期間を経て2023年に発売し、現在ではミケぽちゃさんをはじめ多くの人に愛されるシリーズです。

※ミケぽちゃ…体重3桁を数えるぽっちゃりさんのこと

新色のグリーンは、素肌に馴染むシックなカラーリング。

お揃いのショーツは深ばきと浅ばきの2タイプを展開しており、履きごこちの好みや洋服によって選べます。

●美胸キーパーグランリフト_90553

カラー：グリーン/ブラック

サイズ：FG90・95、H80〜J95、D100〜J140

価格：FG90・95、D100〜H105 7,920円/ H80〜J95、D110〜J140 8,470円

●美胸キーパーグランリフトペアショーツ深ばきタイプ_90554

カラー：グリーン/ブラック

サイズ：5L〜10L

価格：3,300円

●美胸キーパーグランリフトペアショーツ浅ばきタイプ_90555

カラー：グリーン/ブラック

サイズ：5L〜10L

価格：2,970円

◇【5/14 発売】美胸キーパー3/4カップブラ_90379

「美胸キーパー3/4カップブラ」からは、長く愛されているカシュクールデザインのグリーンとブラックを増産します。

肌に溶け込むようなカップ部分のディテールと、キラリと光るゴールドプレートがポイント。

多くの人に合いやすいデザインとしても好評で、初めてグラマープリンセスを手に取る人にもおすすめの1枚です。

美胸キーパーシリーズは、バストの横流れを防いでキレイなシルエットをキープしてくれるのが特徴。

日常使いしやすいワイヤータイプで、しっかりホールドしながらも快適な着けごこちを叶えます。

●美胸キーパー3/4カップブラ_90379

カラー：グリーン/ブラック

サイズ：B80〜H105

価格：5,500円

●美胸キーパー3/4カップブラペアショーツ_90380

カラー：グリーン/ブラック

サイズ：LL〜10L

価格：1,980円

■第三弾もお楽しみに！

今年の春夏は、3回に分けての豊富なラインナップ。

最後は5月中旬ごろに新商品情報を届けます。

◇グラマープリンセスとは

Glamour Princess

HAPPY MIND〜毎日をもっと楽しくポジティブに〜

「体にあった下着がない・・・。」

「可愛いデザインだって着てみたい・・・。」

「太っているからって諦めたくない・・・。」

多くの思いをカタチにしたい。

そんな思いからグラマープリンセスは誕生しました。

詳細URL：https://glamour-princess.co.jp/pages/concept

（エボル）