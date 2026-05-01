2025年11月の中国・上海から始まった＜渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026『Su』＞が2026年4月26日、NHK大阪ホールでファイナルを迎えた。最新作『Su』を引っ提げて海を渡り、日本各地を沸かせてたどり着いた故郷・大阪での最終公演。白熱の約2時間のオフィシャルレポートをお届けしたい。開演前から大モニターに映る映像に合わせたファンの歌が聞こえるなか、バンドがたっぷりと鳴らし、一瞬の闇から光を背負って渋谷が登場。劇的な