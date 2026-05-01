今回は、離婚後、最愛の娘と会えなくなったエピソードを紹介します。離婚後、寂しさに耐え切れず…「ある日妻に、突然『あんたとは一緒にやっていくのは無理だから離婚して』と言われ、妻は3歳の娘と一緒に家を出ていきました。実は俺はギャンブルが好きで、そのせいで借金があり、妻にこれまで肩代わりしてもらっていました。しかし離婚後はその借金を返す羽目になっただけではなく、妻に養育費を払っているので、生活が本当に苦