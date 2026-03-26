マックスアンドコーから、日本初上陸となるフレグランスコレクションが登場。イタリアの老舗メーカーMAVIVEとのコラボにより誕生した3種の香りは、それぞれ異なる女性像をテーマに構成されています。日常の中にそっと寄り添い、気分や感情を引き立ててくれる香りは、自分らしさを大切にしたい女性にぴったりの新提案です♡ 3つの女性像を表現した香り 今回のコレクションは、異なる魅力を持つ