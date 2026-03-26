マックスアンドコー日本初上陸フレグランス！3つの女性像を香りで表現

マックスアンドコーから、日本初上陸となるフレグランスコレクションが登場。イタリアの老舗メーカーMAVIVEとのコラボにより誕生した3種の香りは、それぞれ異なる女性像をテーマに構成されています。日常の中にそっと寄り添い、気分や感情を引き立ててくれる香りは、自分らしさを大切にしたい女性にぴったりの新提案です♡

3つの女性像を表現した香り

今回のコレクションは、異なる魅力を持つ女性像からインスピレーションを得た3種類のオードパルファムで展開。すべて税込7,700円で統一され、手に取りやすい価格帯も魅力です。

SHE IS A 10（フルーティーフローラル）

価格：7,700円

GOOD VIBES DONʼT LIE（フローラルムスキー）

価格：7,700円

MORNING CAN WAIT（アンバリーフローラル）

価格：7,700円

それぞれのネーミングは、イタリア人アーティスト ピエトロ・テルツィーニによるもの。遊び心とメッセージ性を兼ね備えた言葉が、香りの世界観をより印象的に彩ります。

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香りの個性と魅力をチェック

「SHE IS A 10」は、ベルガモットとオレンジの爽やかさにストロベリーとジャスミンが重なる華やかな香り。明るく自信に満ちた印象を演出します。

「GOOD VIBES DONʼT LIE」は、ベルガモットやバイオレットリーフの軽やかさに、フランジパニやオスマンサスが広がるやさしい香り。ムスキーな余韻が心地よく、前向きな気分に導いてくれます。

「MORNING CAN WAIT」は、オレンジやマンダリンのフレッシュさにジャスミンとココアの温もりを重ねた奥行きのある香り。夜の余韻を楽しむような、大人の魅力を引き出します。

さらに、フランスのフレグランスメーカーMANEとの共同開発により、独自の香料ブレンドを実現。WELLMOTION™メソッドを採用し、香りが感情にポジティブな影響を与える点も特徴です。

デザインも印象的なボトル

ボトルは直線と曲線を組み合わせた洗練されたフォルムに、ブランドの象徴であるレッドラベルを配置。情熱的なカラーがアクセントとなり、インテリアとしても映えるデザインに仕上がっています。

発売は4月18日（土）より、マックスアンドコー銀座三越店、日本橋三越店、大阪高島屋店、U.HEALTH&BEAUTYオンラインストアにて展開。

香りで自分らしさを楽しむ♡

個性豊かな3つの香りが揃う今回のコレクションは、その日の気分やシーンに合わせて選べるのが魅力。日本初上陸ならではの特別感と、感情に寄り添う香りの体験は、日常をより豊かに彩ってくれます。

自分だけの“お気に入りの香り”を見つけて、毎日に新しい輝きをプラスしてみてください♡