【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKが4月27日にリリースしたデジタルシングル「アイドルパワー」が、オリコンデイリーストリーミングランキングやデジタルシングル（単曲）ランキングで1位を獲得。2026年の新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾る本作が、圧巻の快進撃を見せている。 ■すべての人の日常に光を届ける“きらめきソング”