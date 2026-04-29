私（アキオ、50代前半）は妻（マドカ、40代後半）との二人暮らし。一人息子は社会人となって家を出ています。最近、近所に住む母（スミレ、70代）が体調を崩しやすくなり、いよいよ介護を意識するようになりました。以前から妻は「介護は実子で」と言い、私に頼らず妻の両親の世話をしているため、私も妻に頼るつもりはありません。今のところ介護と言うほどのお世話はしていませんが、いざとなったら仕事を辞めてでも母の介護に専