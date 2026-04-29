美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。ベースメイク次第で、肌の印象はぐっと変わるもの。せっかくなら、テクニックいらずで元から肌がきれいな人のように見せたいですよね！そこで今回は、ロフトで手軽に買えるアイテムの中から、肌がとにかくきれいに見えると感じたベースメイクアイテムを厳選して7つご紹介します♡【詳細】他の記事はこちらキャンメイク モイストプリズムプライマー（03 ペールブルー）キャン