パワーパフ ガールズが大阪に♡限定チャームや雑貨が揃うPOPUP開催

大人気アニメ「パワーパフ ガールズ」の世界観をたっぷり楽しめるPOPUP STOREが、大阪・ルクア イーレに登場♡2026年5月1日（金）から5月14日（木）までの期間限定で開催されます。限定グッズや新作アイテムはもちろん、思わず写真を撮りたくなるキュートな空間も魅力。ゴールデンウィークのおでかけ先としても注目のイベントです♪

限定＆先行グッズが勢揃い

今回のPOPUPでは、先行発売アイテムを含む豊富なラインナップが登場。

アクスタケース・ぬいポーチ：推し活シリーズがリニューアル。アクスタやぬいを可愛く持ち運べる仕様

うるうるぬいぐるみチャーム：昨年は即完売した人気アイテム。ガールズの表情が愛らしくバッグのアクセントに

パスケース・眼鏡ケース：シンプルで日常使いしやすく、通勤や通学にもぴったり

刺繍バッグ：福岡でも人気のアイテム。立体感のある刺繍デザインでコーデの主役にも◎

うさみみチャームポーチ：可愛い見た目ながら収納力も抜群。ぬいぐるみ感覚で持ち歩けるアイテム

パソコンケース：仕事中もパワパフを楽しめるデザインで実用性も◎

ステッカー：水着姿のガールズなど季節感のあるデザインが登場

ランダムフィギュア：海外フィギュアを先行発売。コレクションしたくなる可愛さ

スキンケア用品：毎日のケアもパワパフと一緒に楽しめるアイテム

昨年即完売したぬいぐるみチャームや、リニューアルされた推し活シリーズなど、ファン必見のアイテムが揃います。

フェラガモ母の日コレクション♡親子の絆を彩る新作バッグ＆小物

可愛い空間＆ノベルティ

店内は大きな風船を背景にしたフォトジェニックな空間で、ショッピングだけでなく撮影も楽しめるのがポイント♡

さらに、嬉しいノベルティも用意されています。

・6,600円（税込）以上購入で限定オリジナルポーチを1点プレゼント（先着・数量限定）

・三越伊勢丹アプリ会員限定ノベルティあり（先着・数量限定）

※期間中、一部整理券対応となります。

※詳細は公式SNSまたはルクア イーレ公式ホームページをご確認下さい。

【イベント名称】The Powerpuff Girls POPUP STORE「ガールズの休日」

■OSAKA

開催期間：2026年5月1日（金）～5月14日（木）10時30分～20時30分

開催場所：ルクア イーレ1F（大阪府大阪市北区梅田3-1-3）

■FUKUOKA

開催期間：2026年4月8日（水）～4月26日（日）10時00分～20時30分

開催場所：福岡PARCO本館B1F

■TOKYO

開催期間：2026年7月16日（木）～7月26日（日）

平日11時00分～21時00分／土日祝10時30分～21時00分

開催場所：ルミネエスト新宿

※その他開催地は後日発表予定

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s26)

今だけの特別なガールズ体験♡

限定グッズやフォトスポットなど、パワーパフ ガールズの魅力を全身で楽しめる今回のPOPUP。可愛さに癒されながら、ここでしか手に入らないアイテムをゲットできるチャンスです♪数量限定アイテムも多いため、気になる方は早めの来店がおすすめ。大阪で特別な“ガールズの休日”を過ごしてみてください♡