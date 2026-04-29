私はヤヨイ。夫のケンジ、息子ロクとの3人暮らしです。食事中にロクが遊び食べをして、私は疲労困憊。ようやく自分の食事に手をつけようとした瞬間、ロクがコップを倒してしまいました。急いで床を拭いていると、なんとケンジは、私の食べかけの食事を勝手に捨てていました……。私が怒りをぶつけると、ケンジは面倒くさそうに反論。悲しみと怒りで胸がいっぱいになりました。仕方なくこっそりとおにぎりを握って食べていると、今