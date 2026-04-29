トレンドのレースを取り入れた着こなしが気になる今季。とはいえ、大人世代は可愛らしさが気になって、一歩踏み出しにくいことも……。そんなときに頼れるのが、「黒」で取り入れるレーススタイル。落ち着いた色味が甘さをほどよく引き算してくれるので、大人も気負わず取り入れやすいのが魅力。今回は、【LEPSIM（レプシィム）】から、40・50代の着こなしにもなじみやすい「レーストップス」をピックアップ。ま