中身がいっぱいになったビニール袋の口を簡単に結ぶ方法について、警視庁警備部災害対策課の公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…簡単じゃん！」これが中身がいっぱいになったビニール袋の口を結ぶ“裏技”です！ごみを出すときや非常時に便利公式アカウントは「ビニール袋がいっぱいで、口を結ぶことができないとき、あら不思議？ ひもを使うと、簡単に結べます」と投稿。その上で「災害時に、『水のう』を