「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）

先発の才木が一挙６失点で二回でＫＯされて、首位陥落。試合後の藤川監督は２試合連続で６失点降板となった右腕に、「前回も同じようにコンコンと打たれているケースがありましたから。試合というのはやっぱり試合。ゲーム中で試しているようなところが出たら、ダメだと思いますね」と苦言を呈した。

９連戦初戦を託したが、才木にとっては本来の姿にはほど遠い５２球での降板劇となった。

指揮官は「自分のピッチングというよりは、なにか自分の形を気にして投げているように映りましたので。これはプロですから。最高の姿をみせにいくというのが１軍の舞台では必要になりますから」と語り、「そこが少し気になりましたので。メカニック的なものは、あんなところじゃない」と、マウンド上で自分の投球フォームを気にしていた右腕に厳しい言葉を連ねた。

左足親指付近に自打球を受けた森下が負傷交代し、中野も自打球を受けた影響で七回に代打を送られた。藤川監督は「真剣にやっていると自打球、２人ともそうですけど、これは起こりえることですから」と状態を案じつつ、「そのあたりは明日に向けて、まだ９連戦始まったばかりですから」と前を向いた。