レアル・マドリードに所属するブラジル代表DFエデル・ミリトンのFIFAワールドカップ2026欠場が決定した。28日、ブラジルメディア『グローボ』が報じている。ミリトンは21日に行われたラ・リーガ第33節のアラベス戦に先発出場したが、前半の終わり際に左ハムストリングを負傷。途中交代を余儀なくされると、クラブは左脚大腿二頭筋損傷の診断が下されたことを発表していた。『グローボ』は、専門医によるフィンランドでの診察