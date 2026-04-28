砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）主演の単発ドラマ『AIに話しすぎた男』（日本テレビ・関東ローカル）が4月29日深夜25時35分より放送される。 （関連：【写真あり】ドラマ『AIに話しすぎた男』でAI「MIRA」の声を担当している内山昂輝） 本作はドラマを入口とし、その視聴体験がやがて現実世界に侵蝕していく体験型エンターテイメント・ARG（Alternate Reality Game：代替現実ゲーム）の新ブランド「Minibreak.