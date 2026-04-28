回転寿司チェーン「くら寿司」の期間限定フェアとして「極上とろ」フェアを開催！ビントロがお得な価格になるなど“とろ”けるメニューが味わえるほか、 野菜×かき氷！？の新感覚かき氷「夢のベジふわ雪」も登場します☆ くら寿司「極上とろ」フェア フェア開始日：2026年5月1日（金）〜販売店舗：全国のくら寿司店舗 回転寿司チェーン「くら寿司」で、人気の「ビントロ」を期間限定で楽しめるほか「熟成大