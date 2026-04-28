県は、秋田県プレミアムチケットの電子チケットが、27日時点で販売率が約82パーセントに達したと発表しました。予定の販売額に達し次第終了します。県は物価高騰対策として「秋田県プレミアムチケット」を発行しています。 県内在住者を対象に、6,000円分の利用券を5,000円で販売するものです。スマートフォンなどで購入・決済ができる「電子チケット」と、「紙チケット」の二種類があり、紙チケットは8日に完売