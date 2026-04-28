新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月10日（日）より両国国技館で開催される大相撲五月場所に向け、新たなキービジュアルを公開した。 今回のビジュアルでは、霧島関、琴櫻関、安青錦関の３名の大関陣が堂々とした佇まいで並び立ち、それぞれが強い決意を持って新たな土俵へ挑む姿が表現され、五月場所での熱戦を象徴するビジュアルに。中央に立つ霧島関は、先場所において14場所ぶり３度目の優勝（12勝３敗）を果たし