チェジュ航空は、日韓線を対象とした「48時間限定セール」を4月28日から30日まで実施する。片道最低運賃は以下の通り。左側がエコノミークラス、右側がビジネスクラス。燃油サーチャージや空港利用料などは含まれている。搭乗期間は4月28日から5月31日まで。ゴールデンウィーク期間も対象となる。チェジュ航空のウェブサイト、モバイルウェブサイト・アプリで予約できる。・ソウル発着広島（8,300円）、大阪/関西（8,770円／23,970