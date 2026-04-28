タレントの北斗晶が27日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』の商品を活用して作ったビシソワーズを公開した。この日、北斗は収穫したジャガイモについて「少し芽が出てしまったけど勿体無いのでビシソワーズを作ることにしました」と明かし、味の決め手として「コストコで買った」という『炒めたまねぎ』を紹介。「ビシソワーズでもハンバーグでも何にでも使えて甘味も出るし最高」と絶賛した。さらに、コク