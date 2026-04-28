北陸地方は、5月1日(金)と3日(日)から4日(月)に雨が降りそうですが、5日(火)以降は晴れる所が多いでしょう。翌週の10日(日)までは大きく崩れる事はなさそうです。一方、最高気温は6日(水)以降は25度以上の夏日となる所がありそうです。熱中症に十分注意してください。1日、3日〜4日は雨の降る所が多い北陸地方のあす29日(水)からの天気です。低気圧が本州の南岸を次々と東に進み、北陸地方には1日(金)・3日(日)に影響を及ぼしそう