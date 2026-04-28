マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが、同郷の偉大な先輩の記録に並んだ。プレミアリーグ第34節が27日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは本拠地『オールド・トラッフォード』にブレントフォードを迎えた。開始早々の11分にコーナーキックからカゼミーロのヘディングシュートで先制すると、43分には鋭いカウンターを繰り出し、B・フェルナンデスのラストパスを受けたベン