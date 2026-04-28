米OpenAIと米Microsoftは4月27日（現地時間）、両社間の戦略的パートナーシップ契約を改定したと発表した。MicrosoftがOpenAIのモデルおよび製品に関して保有してきた独占的なライセンスは、2032年までの非独占ライセンスに切り替わる。これによりOpenAIは、Amazon Web Services（AWS）など、Azure以外のクラウドプロバイダーを通じても自社製品を顧客に提供できるようになった。両社の発表によれば、改定後もMicrosoftはOpenAIの