HYDEが、悪魔の蔵のワイン“カッシェロ・デル・ディアブロ”のブランドアンバサダーに起用。HYDE出演によるWEB-CM“悪魔はおいしさの証”篇が4月28日よりオフィシャルYouTubeチャンネルで公開されるほか、TV-CMは5月30日から全国放送が順次スタートする予定だ。これは、チリNo.1ワイナリーであるコンチャ・イ・トロ社が造るプレミアム・チリワインブランド“カッシェロ・デル・ディアブロ”の日本発売30周年を記念してメルシャン株