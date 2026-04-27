前節、山口に敗れ連勝が5でストップした鹿児島ユナイテッドは、アウェーで宮崎と首位攻防戦に臨みました。2位の鹿児島と首位の宮崎の南九州ダービーは開幕戦以来。雪辱を果たしたいユナイテッドは前半25分。福田からパスを受け取った中央の河村が右足シュート！枠の右に外れます。0対0で折り返した後半7分、宮粼にシュートを打たれるも、キーパー川上が体を張ってナイスセ&