三菱総合研究所 [東証Ｐ] が4月27日大引け後(16:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比32.1％増の100億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の90億円→95億円(前期は97.3億円)に5.6％上方修正し、減益率が7.5％減→2.4％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常損益は5.9億円の