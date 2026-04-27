大豊工業は５日ぶり反発。この日午後２時ごろ、２６年３月期連結決算を発表。売上高は１１９３億７８００万円（前の期比５．８％増）、営業利益は２５億８９００万円（同４．２倍）だった。自動車部品関連の売り上げが伸びた。利益面では全社的な合理化の推進も奏功した。固定資産の減損損失計上で最終損益段階では大幅なマイナスで着地した。 続く２７年３月期の売上高は１２００億円（前期比０．５％増）、営業利益は４５