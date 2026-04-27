もうすぐ子どもの日ですね。今日は、子どもの日をもっと楽しもうと言うことで「こいのぼり」スイーツをご紹介します。子どもだけでなく大人が見てもかわいいスイーツです。 ▼ パイシートで手軽に作るアップルパイ 冷凍パイシートとりんごで手軽に作るアップルパイは、子どもと一緒に作ることもできますよ。チョコペンでいろいろな表情のこいのぼりを作るのも楽しそうです。 ▼ 100円ショップの型でこいのぼりケーキ 100円ショ