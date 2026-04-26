スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。4月19日（日）の放送では、自分の怒りの感情を制御できず「負のループ」に陥っている高校生からの切実な悩みに、江原が自身の経験を交えながら答えました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞最近、学校で周りの女子が私語をしていたりすると、怒りの感