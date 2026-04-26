ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「自分を守り、ラクに生きるための境界線」について解説します。新しい職場や部署、新しい人間関係がスタートした新生活シーズンの４月も後半。環境の変化は誰にとってもストレスがかかるものですが、「他人の目が気になりすぎる」「周りの機嫌に振り回されて疲弊してしまう」という繊細な人にとっては