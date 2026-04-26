岩手・大槌町の山林火災は26日で5日目です。依然として鎮圧のめどはたっておらず、焼失面積と避難指示の対象が拡大しています。大槌町浪板地区から、平井瑠悦記者が中継でお伝えします。現場では、住宅地に向かって強い風が吹いています。そうした中、西側の山からは激しく白煙が立ち上っています。この地区の北と西側の山林に火の手があがっていることから、住宅地を守るべく部隊を増強し、消火活動が行われています。4月22日に大