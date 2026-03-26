プレミアリーグ 25/26の第34節 ウェストハムとエバートンの試合が、4月25日23:00にロンドン・スタジアムにて行われた。 ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、パブロ（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズ