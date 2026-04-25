大相撲春巡業の朝稽古で熱海富士（右）と相撲を取る琴桜＝25日、千葉県船橋市大相撲の春巡業は25日、千葉県船橋市で行われ、同県出身の大関琴桜が小結熱海富士や幕内王鵬らと14番取って11勝3敗だった。所属する松戸市の佐渡ケ嶽部屋と会場は車で30〜40分と近い。子どもたちとの稽古でも盛り上げ「千葉県は意外と広いけれど、準地元なので」と笑みを浮かべた。春場所で敗れた熱海富士とは3番取り、左上手を引いて頭をつける場面