気温変化に悩まされる春から夏のスイッチコーデには、組み合わせ次第で幅広い着こなしができる「ジャンパースカート」がおすすめ。中でも前あきタイプは、ロングジレのように羽織りとしても使えるところが魅力です。いつものコーデにさっと羽織るだけで、こなれ感と上品見えを同時に叶えてくれそう。今回はそんなジャンスカの羽織り使いコーデを紹介します。春夏コーデに迷ったら、ぜひ参考に