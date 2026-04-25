「ジャンスカ」がかなり優秀！【40・50代】“羽織り”使いでこなれる「お手本コーデ」

気温変化に悩まされる春から夏のスイッチコーデには、組み合わせ次第で幅広い着こなしができる「ジャンパースカート」がおすすめ。中でも前あきタイプは、ロングジレのように羽織りとしても使えるところが魅力です。いつものコーデにさっと羽織るだけで、こなれ感と上品見えを同時に叶えてくれそう。今回はそんなジャンスカの羽織り使いコーデを紹介します。春夏コーデに迷ったら、ぜひ参考にしてみて。

ロングジレ感覚で上品モードに

【ROPÉ PICNIC】「ウエストタックジャンパースカート」\7,997（税込）

ウエストタックのシルエットが美しい、前ボタンタイプのジャンスカが主役。前を開けて羽織れば、ロングジレのようにすっきりとした印象に仕上がります。Tシャツ × ジーンズのシンプルコーデに羽織るだけで大人感が増し、オシャレな雰囲気に。ツイード風の素材で上品さがあるから、ブラウスやスラックスと合わせて楽しむのもありです。

縦ライン強調ですっきり見えも◎

【Elura】「サマ見えリラクシージャンスカ」\8,800（税込・セール価格）

ジップタイプのジャンスカは、気分に合わせて気軽に開け閉めできるところが◎ さっと羽織れば軽やかなレイヤードスタイルに、閉めればすっきりとしたワンピース風にも着こなせます。ゴールドのファスナーが縦ラインを強調して、スタイルアップも叶えてくれそう。全身を白黒でまとめたモノトーンスタイルで、通勤やオフィスにもなじむきれいめコーデに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC、and ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M