「オリコン=音楽ランキング」。そんなイメージを持つ人も多い中、現在のオリコンの成長を支えているのが「顧客満足度ランキング」だ。なぜ音楽分野からスタートした企業がこの領域に進出し、さらなる成長を遂げられたのか。今回は株式会社oricon ME(オリコン エムイー)代表取締役社長・柏崎祐樹氏に、顧客満足度調査の立ち上げの経緯と成長のポイントについて話を聞いた。○「音楽のオリコン」が「満足度ランキング」を始めた理由