2000年代のギャルサーブームをとらえたドラマ、その名も『ギャルサー』（日本テレビ系）の放送開始から、今月で20年が経過する。実は本作に出演したギャル役の出演者の中には、のちに大成したキャストが少なくない。今回はそんな同作のギャル役キャストだった若手女優の現在までの軌跡をプレイバック！【写真】懐かしのドラマ『ギャルサー』豪華な出演者フォトギャラリー＜5枚＞同作は、アメリカ・アリゾナの大平原育ちの主人