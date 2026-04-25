突然ですが、「治験」が何の略か知っていますか？4文字熟語です！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「治療試験」でした！治験とは、「治療試験」を省略した言葉で、新しい薬や医療機器の有効性や安全性を確認するために、人を対象として行われる臨床試験のことです。新薬はいきなり一般の患者に使われるわけではなく、動物実験などの基礎研究を経た後、治験を通じて人に対する効果や副作用を慎重に調べる必要があります