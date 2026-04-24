ドン・キホーテの新業態「ロビン・フッド」がついにオープンしました。いまや“スーパー戦国時代”。各社力をいれています。報告「オープン1時間前にもかかわらず、お店の前には行列が出来ています」午前9時の時点で、並んだ人数はおよそ500人。ドン・キホーテの新業態、食品強化型のロビン・フッド。その1号店が、きょう愛知県あま市にオープンしました。女性「買いすぎちゃいました、安くて」ロビン・フッドの特徴は「コスパとタ