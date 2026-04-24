池の平ホテル&リゾーツ(長野県茅野市)は4月18日、屋内アミューズメントエリア「白樺リゾート インドアパーク」をオープンした。インドアパーク同施設は、天候に左右されず、アスレチックやデジタルゲーム、温水プールなどを楽しめる全天候型エリア。ホテルに隣接し、夜21時まで営業しているため、宿泊客もゆったりと利用できる。森のアスレチックは、40種類以上の遊具を備えた本格的なアスレチック「カラックリ」、幼児向けの