式典であいさつする米軍第35戦闘航空団司令官ポール・デイビッドソン大佐＝24日午前、青森県三沢市米軍第35戦闘航空団は24日、三沢基地（青森県三沢市）でF35Aステルス戦闘機の配備を記念した式典を開いた。米国は、同基地配備のF16戦闘機36機を段階的にF35計48機に置き換える計画で、今年3月下旬に最初の4機が到着していた。順次配備を進めるが、基地周辺の住民はさらなる騒音被害を懸念する。式典には、基地や自治体の関係者