高知県南国市の60代の男性が、SNSを通じて暗号資産を増やせるなどと持ち掛けられ、現金5350万円をだまし取られたことが分かりました。警察によりますと2026年3月、南国市の60代の男性のスマートフォンにSNSを通して女性の名前のアカウントからメッセージが届き、実在する金融機関グループの顔写真付きの社員証を見せられ、「私はアナリストです」「今FXを始めたら利益が出ます」などと言われました。男性は連絡