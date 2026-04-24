LE SSERAFIMの宮脇咲良が、大胆なイメージチェンジでファンを驚かせた。宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、「Celebration！金髪ボブ」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。【写真】「衝撃の美しさ…」宮脇咲良、金髪にイメチェン公開された写真には、明るい金髪にイメージチェンジした宮脇の姿が収められている。グリーンのカラーコンタクトやクラシカルな黒い衣装が彼女の端正な美貌を引き立て、非現実的なビジュ