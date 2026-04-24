【写真】身長差が大きな話題となっている齋藤飛鳥と阿部寛の2ショット 『ソニー損保の自動車保険』の公式Xが更新され、齋藤飛鳥と俳優・阿部寛の2ショットが投稿された。 ■シルエットクイズも好評だった齋藤飛鳥と阿部寛の2ショット公開 前日の投稿で「新CMの撮影現場で撮った一枚出演者が誰かわかった方…いますか」と呼びかけていたが、正解は齋藤と阿部だと明かされた。 スーツ姿の阿部とボーダ&#