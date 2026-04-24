◆東都大学野球春季リーグ戦第３週第３日▽国学院大２Ｘ―１東洋大（２４日・神宮）国学院大は、１―１の９回先頭の６番ＤＨ・石野蓮授（３年＝報徳学園）が左中間席へサヨナラ本塁打を放って東洋大との対戦成績を２勝１敗とし、３つ目の勝ち点を挙げた。一塁ベースを回ったところで打球がスタンドに入ったことを確認した石野は、右手を突き上げて喜びを表した。「高めのカットボール。捉えることが出来たので『行ってくれ！』