人気インフルエンサーの山本月（るな、28）が23日、自身のインスタグラムを更新。長女のお宮参りとお食い初めを報告した。今年元日、第1子となる長女の出産を報告していた山本。この日は「お宮参りとお食い初めを同じ日にまとめて」と和装姿でのお宮参りショットを披露。「バタバタだったけど無事に終えられて一安心」とつづった。「ここまで元気に育ってくれたことが何より嬉しいし毎日成長していく姿にびっくりしてば