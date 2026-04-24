設置された防災用品を備蓄する棚＝２０日、伊勢原市役所伊勢原市は、市内に工事用副資材の物流センターを構えるトラスコ中山（東京都港区）と連携して本庁舎１階のロビーに防災用品を備蓄する棚を設置した。収納された衛生用品などは災害時に来庁者が使用するほか、防災意識の向上を図る狙いもある。