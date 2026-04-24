歓送迎会の多い春。酒を交わしながらの歓談からこそ見えてくる人柄や人生観もあるだろう。酒のあるところには言葉がある。日々ワインとお客様に向き合うソムリエもまた、「言葉の人」だ。どのような言葉を聴き、紡いできたのか。酒場ライターの大竹聡氏が東京・銀座にフレンチの名店「エスキス」総支配人兼ソムリエの若林英司さんにうかがった。【前後編の前編】【写真を見る】日本が誇るスーパーソムリエ・若林英司さん 酒を提
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