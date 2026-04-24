元TBSアナウンサーでフリーの海保知里（50）が24日までにインスタグラムを更新。共立女子大学の非常勤講師に就任したことを報告した。海保は「この春より、共立女子大学にて『発声朗読法』の非常勤講師を務めることになりました」と報告。「まさか自分が教える立場になるなんて正直、かなり悩みましたが、一生に一度のチャンスと思い、このご縁に勇気を出して一歩踏み出しました」と経緯を説明し、「自分自身も学びながらの授業