“芸人最強の金持ち”令和ロマン・松井ケムリの父親から届いたという規格外の豪華な差し入れが紹介され、同じく金持ち芸人として登場した東貴博の告白と共に、反響を呼んだ。【映像】Xで話題の“とんでもない差し入れ”23日放送の『これ余談なんですけど・・・』では、「実家金持ち＆貧乏芸人」をテーマにトークを展開。MCのかまいたちのほか、ゲストに東貴博、椿鬼奴、河井ゆずる、田村裕（麒麟）が登場し、それぞれの家庭環